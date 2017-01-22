يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي النجمة نيللي كريم والفنان محمد ممدوح وذلك يوم غدا الاثنين في تمام التاسعة مساءا.

وتكشف نيللي كريم ومحمد ممدوح خلال الحوار عن أسرار مفاجأة فنية جديدة تجمع بينهما كما يتحدثا عن مشوارهما الفني والجديد الذي يستعدان له.

وتتحدث نيللي كريم عن رحلتها الفنية وما ابرز التحديات التي واجهتها خلالها وكيف تقيمها وما رؤيتها لمستقبل الفن في مصر فيما يتحدث محمد ممدوح عن كيف غير مسلسل “جراند اوتيل” مسار حياته وما أبرز التحديات التي واجهته في شخصيته التي قدمها وكيف تغلب عليها كما يكشف عن سر هروبه من الاضواء.

كما يرد الفنان على كيف يفكر في مستقبله وحديث خاص عن أعماله التي قدمها والجديد الذي يستعد له الفترة المقبلة وكيف يقيم تجربته في جراند اوتيل بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الاخرى التي يتناولها اللقاء.