صعّد مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طارق سليمان، حارسين من فريق الشباب، وهما أحمد طارق، ومصطفى أحمد، للمشاركة في مران الفريق الأول، اليوم الأحد.

وقام سليمان بتصعيد الثنائى؛ للتغلب على النقص العددي للحراس؛ بسبب غياب الثنائي أحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي، وانضمام شريف إكرامي إلى المنتخب الوطني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات، ضمن كأس السوبر المصري.