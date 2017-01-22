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أشبيلية يواصل مطاردة الريال بفوز كبير على أوساسونا
اشبيلية -

أشبيلية يواصل مطاردة الريال بفوز كبير على أوساسونا

الأحد، 22 يناير 2017 05:41 م

فاز إشبيلية، اليوم الأحد، على مضيفه أوساسونا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة بالجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليواصل مطاردة ريال مدريد متصدر البطولة.

وجاءت ثلاثية إشبيلية من خلال فيسنتي إيبورا (ق43 و65) والارجنتيني فرانكو فاسكيز (ق80) وبابلو سارابيا في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، فيما سجل سيرخيو ليون هدف أوساسونا الأول (ق15) قبل أن يحرز إيبورا هدف أصحاب الارض الثاني بالخطأ في مرماه (ق63)، ويسجل كينان كودرو الهدف الثالث لصاحب الارض في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وبفوزه رفع إشبيلية رصيده إلى 42 نقطة مبتعدا بنقطة عن ريال مدريد المتصدر.

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