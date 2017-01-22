

رد الدكتور محمد وهدان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، على سيدة تريد أن تعرف حكم الدين على الأبناء الذين يهتمون بوالدتهم المريضة وترك الوالد رغم مرضه والتزامه الفراش.

وأضافت السيدة: «أنا أخويا عنده 66 سنة وولاده الثلاثة مش بيسألوا عليه وبيهتموا بمامتهم بس.. وكل لما أكلمهم أقولهم والدكم في حالة حرجة ومريض.. يقولوا ما احنا بنخدم الأم».

ورد «وهدان»، خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد قائلا: «هو في شيخ يقدر يقول ده حلال.. ده مصيبة.. وعقوق الوالدين دى علامة من علامات الساعة»، مؤكدًا ضرورة الإحسان بالوالدين.