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شيكابالا أجازة أسبوع.. ومرتضى يطالبه بالإعتزال
شيكابالا

شيكابالا أجازة أسبوع.. ومرتضى يطالبه بالإعتزال

الأحد، 22 يناير 2017 05:39 م
محيط

قرر الجهاز الطبي بنادي الزمالك بقيادة مصطفي المنيري منح محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الفريق الأبيض راحة من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع عقب إجراء العملية الجراحية.

وجاءت الجراحة لاستئصال “خراج” نتج عن أخذ حقنة عن طريق الخطأ خلال الفترة الماضية.

وشهدت الأيام الأخيرة اندلاع أزمة بين مرتضى منصور رئيس الزمالك وبين اللاعب بسبب تغيبه عن التدريبات لفترة طويلة بسبب إصابته بنزلة برد حاده، ولكن منصور اتهم شيكابالا بالتمرد.

ووجه منصور رسالة صريحة إلى شيكابالا خلال المؤتمر الذي عقده اليوم الأحد قائلا له “عليك بالالتزام أو الاعتزال”.

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