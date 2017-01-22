"نستله مصر": مليار جنيه استثمارات خلال 5 سنوات مضت ونأمل في المزيدالأحد، 22 يناير 2017 05:40 م
قال ياسر عبد الملك، الرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر وشمال افريقيا، أن مبيعات شركة نستله العالمية بلغ حوالي ٩٠ مليار دولار سنوياً، ويبلغ حجم العمالة حوالي ٣٣٥ ألف موظف منهم ٣٠٠٠ في مصر.
وأضاف “عبد الملك” خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن شركته ضخت حوالي مليار جنيه استثمارات خلال الخمس سنوات الماضية، مؤكدا استمرار ضخ استثمارات في مصر دون أي تغيير بل سيكون هناك زيادة في استثمارات الشركة خلال الفترة القادمة.
أشار الى ان نستله مصر المملوكة بالكامل لشركة نستله سي ايه السويسرية، تخدم منطقة شمال شرق افريقيا والتى تضم ٣ أسواق وهى مصر وليبيا والسودان.
أضاف عبد الملك، أن هناك نموا يبلغ 10% على منتجات الشركة رغم ارتفاع الأسعار خلال العام 2016.
وأشار إلى أن منتجات الشركة تشمل ألبان نيدو والقهوة والنسكافيه والحلويات الشيكولاتة والآيس كريم.
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