استعاد ساوثهامبتون نغمة الانتصارات وكبد ضيفه ليستر سيتي حامل اللقب خسارته الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الجولة الـ22 من البطولة.

وجاءت ثلاثية صاحب الأرض عبر جيمس وارد (ق26) وجاي رودريجيز (ق39) والصربي دوشان تاديتش (ق86) من ضربة جزاء.

ويعد هذا الفوز الأول الذي يحققه ساوثهامبتون بعد هزيمته في آخر أربع جولات ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ11.

ومني ليستر سيتي بهزيمته الثانية على التوالي بعد خسارته أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة أيضا في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الـ15.

ويتصدر تشيلسي البرميير ليج بـ52 نقطة متقدما بست نقاط على توتنهام الوصيف، علما بأن البلوز يستضيف اليوم هال سيتي في إطار نفس الجولة.