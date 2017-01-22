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الأمين العام لـ"التعاون الإسلامي" يدين تفجير "باراشينار" الباكستانية
منظمة التعاون الاسلامي

الأمين العام لـ"التعاون الإسلامي" يدين تفجير "باراشينار" الباكستانية

الأحد، 22 يناير 2017 05:35 م
وكالات

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، التفجير الذي وقع في باراشينار، شمال غرب باكستان يوم 21 يناير2017، والذي أودى بحياة العديد من الأشخاص وجرح الكثيرين.

وأعرب العثيمين عن تعازيه القلبية لأسر الضحايا ولباكستان حكومة وشعبا ودعا للجرحى بعاجل الشفاء، معربًا مرة أخرى عن تضامنه مع باكستان في مواجهة الإرهاب.   

وجدد الأمين العام تأكيد موقف المنظمة الثابت من جميع أشكال الإرهاب والتطرف بغض  النظر عن المبررات، وحث السلطات الباكستانية المعنية على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتقديم مرتكبي هذا العمل الشنيع للعدالة.

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