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السيسي يصدر قرارا بتجديد تعيين شوقي علام مفتيا للجمهورية
شوقي علام

السيسي يصدر قرارا بتجديد تعيين شوقي علام مفتيا للجمهورية

الأحد، 22 يناير 2017 05:28 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 37 لسنة 2017 بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام مفتيا لجمهورية مصر العربية لمدة أربع سنوات، اعتبارا من 4 مارس المقبل 2017.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

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