وافق النائب العام، اليوم الأحد، على طلب السلطات الإيطالية بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية المتخصصة فى استرجاع البيانات الخاصة بجهاز تسجيل كاميرات المراقبة بمحطة مترو الدقى، وتحليلها، وصولا لحقيقة واقعة مقتل الإيطالى جوليو ريجينى ومرتكبيها.

ووجه النائب العام، فى بيان اليوم، الأجهزة الأمنية المصرية، بسرعة إنجاز التحريات بشأن الواقعة.