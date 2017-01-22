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الأحد 22 يناير 2017 05:46 مساءً
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بأمر النيابة.. تحليل خبراء إيطاليين لكاميرات مراقبة مترو الدقى في واقعة ريجيني
جوليو ريجيني الشاب اﻻيطالي

بأمر النيابة.. تحليل خبراء إيطاليين لكاميرات مراقبة مترو الدقى في واقعة ريجيني

الأحد، 22 يناير 2017 05:26 م

وافق النائب العام، اليوم الأحد، على طلب السلطات الإيطالية بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية المتخصصة فى استرجاع البيانات الخاصة بجهاز تسجيل كاميرات المراقبة بمحطة مترو الدقى، وتحليلها، وصولا لحقيقة واقعة مقتل الإيطالى جوليو ريجينى ومرتكبيها.

ووجه النائب العام، فى بيان اليوم، الأجهزة الأمنية المصرية، بسرعة إنجاز التحريات بشأن الواقعة.

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