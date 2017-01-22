أعرب المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، محمود فايز، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس السبت على منتخب أوغندا بهدف نظيف في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وقال محمود فايز –في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد– إن منتخب مصر نجح في تحقيق الأهم في لقاء أوغندا وهو الحصول على الثلاث نقاط، بغض النظر عن الأداء الذي ظهر به الفراعنة في المباراة.

وأضاف فايز، “مباريات الدور الأول من البطولات، الهدف منها تجميع أكبر قدر ممكن من النقاط، والجهاز الفني لمنتخب مصر ينظر أولا لتحقيق الانتصارات، ثم يفكر بعد ذلك في الأداء الذي قدمه الفريق”.

وأشار مدرب منتخب مصر إلى أن أرضية الملعب الذي يستضيف مباريات منتخب مصر بالبطولة القارية، سيئة للغاية، ويصعب فيه التحكم في الكرة، مما أثر بشكل كبير على أداء المنتخب، في المباراتين الماضيتين.