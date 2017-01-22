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الأحد 22 يناير 2017 05:47 مساءً
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"الوزراء": الأربعاء أجازة رسمية مدفوعة الأجر
شريف اسماعيل‎

"الوزراء": الأربعاء أجازة رسمية مدفوعة الأجر

الأحد، 22 يناير 2017 05:41 م
كتب - أ ش أ

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن يكون يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2017 ميلادية، أجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع العام.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأحد.

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