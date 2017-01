تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعروس تونسية وصديقاتها حفل زفافها، باستعراض مهاراتهم في الرقص بطريقة مذهلة.

وبين الفيديو، مفاجأة العروس مريم نصري عريسها والحضور بموهبتها في الرقص، حيث شاركتها صحباتها في الرقص على أنغام أغنيتي Say My Name وSorry لفرقة دستنيز تشايلد الأمريكية، حيث لفتوا انتباه الحضور وذهول العريس من خطواتهم المتناغمة وفائقة الروعة على ألحان الأغنيتين.