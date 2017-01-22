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شاهد.. رقصة ساخنة لعروس تونسية وصديقاتها تذهل الحضور
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شاهد.. رقصة ساخنة لعروس تونسية وصديقاتها تذهل الحضور

الأحد، 22 يناير 2017 08:24 م
كتب - عبد الرحمن دياب

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعروس تونسية وصديقاتها حفل زفافها، باستعراض مهاراتهم في الرقص بطريقة مذهلة.

وبين الفيديو، مفاجأة العروس مريم نصري عريسها والحضور بموهبتها في الرقص، حيث شاركتها صحباتها في الرقص على أنغام أغنيتي Say My Name وSorry لفرقة دستنيز تشايلد الأمريكية، حيث لفتوا انتباه الحضور وذهول العريس من خطواتهم المتناغمة وفائقة الروعة على ألحان الأغنيتين.

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