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مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات العراقية من بغداد
مطار شرم الشيخ - المؤتمر الاقتصادي

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات العراقية من بغداد

الأحد، 22 يناير 2017 04:07 م

قالت مصادر بالشركة المصرية للمطارات، إن مطار شرم الشيخ الدولي، يبدأ من يوم الجمعة 3 فبراير المقبل، استقبال أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية القادمة من بغداد.

وأوضحت المصادر، أنه مع وصول أولى رحلات الخطوط العراقية، تصبح أول ناقل عراقي ينظم رحلات عارضة بين مطار شرم الشيخ وبغداد العاصمه.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يستمر هذا البرنامج حتى نهاية شهر مارس كل يوم جمعة.

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