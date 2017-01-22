المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية: مليون طن مخزون الغلال بالميناءالأحد، 22 يناير 2017 03:52 م
قال المتحدث الرسمي باسم ميناء الأسكندرية رضا الغندور إن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء يبلغ 135 سفينة، وكمية مخزون الغلال بلغت مليونا و294 ألف طن منها 464 ألف طن قمح.
وأضاف الغندور، خلال تصريح له، ” تم تسجيل دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء، وخروج 100 شاحنة محملة بالقمح بإجمالي 3000 طن، حيث وصلت 11 سفينة، وغادرته 12، وتراكى على الأرصفة 54 سفينة، وتتواجد بالمخطاف الخارجي 29 سفينة، والداخلي 15 سفينة.
وتابع” خرج من الميناء قطار محمل بالقمح بإجمالي 1500 طن، متجها إلى المطاحن بمحافظة الغربية، وخرج من الهويس بالميناء 51 وحدة نهرية محملة بـ 25 طن فحم وذرة لمحافظات أخرى.
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