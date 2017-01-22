أكدت وزارة الآثار، أن متحف الفن الإسلامي، بباب الخلق، شهد إقبالا غير مسبوق للزوار منذ افتتاحه يوم الأربعاء الماضى وحتى الآن، حيث تجاوز عدد زواره 2000 زائر لليوم الواحد ولا يزال يتوافد عليه العديد الزوار من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والفئات العمرية المختلفة.

وأوضح الدكتور أحمد الشوكي المشرف العام على المتحف فى تصريح له اليوم “الأحد”، أن هذا العدد الكبير من الزوار هو الأول في تاريخ المتحف منذ افتتاحه عام 2010، وهو ما يعد خير دليل على وعي الشعب المصري وحبه لحضارته وحرصه الشديد للتعرف على تاريخه العريق وقدرته على تقديم كل الدعم لمواجهة الإرهاب.

وأشار الشوكي، إلى أن الزوار حرصوا كذلك على زيارة بيت الهدايا الموجود بالمتحف وشراء المستنسخات والكتب الأثرية حتى أن بعض المستنسخات نفذت كميتها.

وذكر أن إحدى الأسر المصرية حرصت على زيارة المتحف لأول مرة، بالرغم من أنها تقطن بجواره منذ أكثر من 40 عاما وشهدت لحظة انفجار المتحف والذي أثر سلبا على منزلها، كما أعربت عن سعادتها بافتتاحه لتلمس كيف تصدت مصر لمواجهة الإرهاب وأعادت المتاحف للحياة مرة أخرى.