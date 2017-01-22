افتتح محافظ أسوان مجدي حجازي اليوم الأحد عددا من المشروعات الخدمية والتعليمية بدائرة مركز نصر النوبة بتكلفة بلغت 36 مليونا و480 ألف جنيه، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

شملت الافتتاحات 5 مدارس جديدة بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح 32 سويقة بتكلفة 480 ألف جنيه، إلى جانب افتتاح مدرسة تمريض بتكلفة 16 مليون جنيه.

وشدد محافظ أسوان، خلال جولته بنصر النوبة،على إنهاء المرحلة الأولى لمصرف النواز الخاص بقرية أبو سمبل النوبية بطول 700متر، وذلك قبل يوم 25 أبريل القادم مع إنهاء المرحلة الثانية منه بطول 250 مترا في أكتوبر القادم، ودعمه للمشروع بملغ 500 ألف جنيه بجانب 300 ألف جنيه من موازنة الوحدة المحلية.