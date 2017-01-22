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«وساطة خليجية» بين مصر والسعودية.. والصلح قريباً
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«وساطة خليجية» بين مصر والسعودية.. والصلح قريباً

الأحد، 22 يناير 2017 03:36 م

كشفت مصادر عربية مطلعة، عن محاولات إماراتية كويتية لتنقية الأجواء بين مصر والسعودية، متوقعة انفراجة قريبة فى العلاقات بين القاهرة والرياض، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن القيادة السعودية أبلغت الكويت وأبو ظبى أنها تكنّ كل احترام لمصر قيادة وشعبًا، وإنها منفتحة على أي حوار مع القاهرة حول القضايا الإقليمية.

وفي الإطار نفسه، أكدت القاهرة للوساطة الإماراتية الكويتية، عدم وجود أي خلافات مع السعودية، وأن الأمر لا يتعدى كونه تباينًا في وجهات النظر في بعض القضايا الإقليمية.

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