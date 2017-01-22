وزير التخطيط: نستهدف إنهاء مشروع الحيازات الزراعية قبل نهاية يونيو القادمالأحد، 22 يناير 2017 03:40 م
قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، إنه من المستهدف إنهاء مشروع الحيازات الزراعية قبل نهاية يونيو القادم، لتكون مميكنة، وبناء عليه سيتم إصدار كارت الفلاح الذي سيتم توزيعه في بداية العام 2017 - 2018.
وأوضح العربي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم /الأحد/ - أنه بتوافر قواعد البيانات والربط تستطيع أن تقوم الدولة بوضع سياسية زراعية سليمة قائمة على معلومات واضحة.
وأكد أن أول عام من تنفيذ استراتيجية مصر 2030 شهد تحقيق إنجازات كبيرة، حيث تم خلال عام 2016 إنجاز أكبر شبكة مؤمنة لربط قواعد البيانات مع بعضها البعض.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالقرارات الحمائية التي اتخذتها الحكومة، فإن سياسات التسعير وزيادة الأسعار لابد أن يقابلها حماية محدودي الدخل من تأثير ذلك، موضحا أنه يتم العمل على تقديم دعم نقدي ودعم عيني من خلال السلع التموينية، موضحا أن هذا الدعم زاد من 15 جنيها إلى 21 جنيها، مشيرا إلى أن رفع تلك القيمة لابد أن تكون مستهدفة لفئة بعينها ويكون ذلك بناء على قواعد بيانات قوية تستهدف الأسر الأكثر فقرا.
وأوضح الوزير أن برنامج (تكافل وكرامة) يضم مليون و200 ألف أسرة، ومستهدف إلى نهاية يونيو أن يتم ضم نحو مليون و700 ألف أسرة إضافية، لافتا إلى وجود برنامج للإسكان الاجتماعي يضم 650 ألف وحدة سكانية يستفيد منها أكثر من 3 ملايين مواطن، بجانب التوسع وفقا لبرنامج الحكومية في القضاء على العشوائيات ذات الخطورة الدائمة، والارتفاع بخدمات الصرف الصحي الذي يعاني منها الفقراء في الريف والصعيد ورفعها من 15% إلى 50% بمخصصات مالية كبيرة لحماية الفقراء.
وقال الوزير إن أرقام جهاز الإحصاء أوضحت أن معدل الفقر بلغ 27.8%، موضحا أن الحكومة تحاول حماية الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة، ما يعني الحاجة إلى دعم نحو 46 مليون نسمة من 90 مليون نسمة، عبر دعم نقدي أو عيني.
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