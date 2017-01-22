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لجنة المواصلات بـ«النواب» تناقش تطوير قطاع النقل النهري
النائب سعيد طعيمة

لجنة المواصلات بـ«النواب» تناقش تطوير قطاع النقل النهري

الأحد، 22 يناير 2017 03:24 م
أ ش أ

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب سعيد طعيمة، رئيس اللجنة تطوير قطاع النقل النهري لحل مشكلات الزحام الشديد التي تعاني منه المدن.

وأكد طعيمة - خلال الاجتماع اليوم /الأحد/ - أهمية القضاء على البيروقراطية وتسهيل عملية منح واستخراج التراخيص المتعلقة بالقطاع النهري لتفعيل دوره في القضاء على أزمات المرور.

ومن جانبه، قال اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهري إن الهيئة تبذل قصارى جهدها لمتابعة تطوير قطاع النقل النهري، والتأكد من توافر وتطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة به.

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