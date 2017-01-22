خضع محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لعملية جراحية بأحد مستشفيات المهندسين لإزالة خراج نتج عن إعطائه لحقنة بطريقة خاطئة.

وكان اللاعب قد غادر معسكر الفريق الأبيض في مدينة السادس من أكتوبر للخضوع للعملية الجراحية، على أن يحصل اللاعب على راحة قبل أن يعود لتدريبات الفريق الأبيض مجددا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد العملية الجراحية.