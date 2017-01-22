محافظ الإسماعيلية يبحث مع وفد مجلس النواب الاستثمار في قطاع الزراعةالأحد، 22 يناير 2017 03:27 م
التقى محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر، اليوم الأحد، وفد أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة هشام الشعيني لمتابعة وتفقد ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بقطاع الزراعة بالمحافظة والوقوف على المشكلات المتعلقة به، وذلك ضمن برنامج زيارة اللجنة لمحافظات الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية.
وأكد محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء، على أن المحافظة تعتبر من المحافظات الرائدة في مجال الزراعة، مشددا على ضرورة التوسع في الاستثمار في هذا القطاع واتباع أساليب تكنولوجية حديثة لزيادة إنتاجية الفدان في مختلف المحاصيل وترشيد المياه المستخدمة.. مشيرا إلى أن الإسماعيلية قطعت شوطا كبيرا في مجال التنمية الزراعية والتوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي شرقا حيث أن نسبة 45% من أراضي المحافظة تقع شرق قناة السويس.
من جانبهم، استعرض عدد من نواب المحافظة مشاكل قطاع الزراعة التي تمثلت في الري والصرف الزراعي وارتفاع منسوب المياه بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في عدة مناطق وما يتعلق بشأن تقنيين أوضاع واضعي اليد والغرامات والديون والمتأخرات المستحقة على المزارعين والفوائد المتراكمة عليهم، والتي تتطلب التدخل الفوري للتخفيف عن كاهل الفلاح إلى جانب عرض المشكلات المتعلقة بتوزيع الأسمدة والمخصبات الزراعية.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة والري والثروة السمكية باعتباره يمثل الأمن الغذائي للمصريين ويساهم في النهوض بالاقتصاد المصري.. مؤكدا على ضرورة دراسة المعوقات أمام قطاع الزراعة والري والتعامل معها بشكل فوري من خلال البحث عن حلول بديلة تساهم في الارتقاء بالمنظومة بمختلف محافظات مصر، كما وعد بدارسة كافة المشاكل في الجلسة المقبلة داخل البرلمان في لجنة الزراعة والري لاتخاذ خطوات هامة وإيجاد حلولا جذرية لها.
وعقب اللقاء قام المحافظ وأعضاء اللجنة ومرافقيهم من القيادات بجولة ميدانية بقطاعي مركزي القنطرة شرق والقنطرة غرب والتي تضمنت زيارة وتفقد مشروع قرية الأمل الجديدة لشباب الخريجين وصغار المزارعين وتفقد الصوب الزراعية والمنازل الريفية وما تم تنفيذه بالمشروع، الذي يعد باكورة المشروع القومي الكبير لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان.
وتضمنت الزيارة تفقد ومتابعة مصرف نوارة بمركز القنطرة غرب ومناقشة مشكلة ارتفاع منسوب المياه بالمصرف وزيارة قرية النصر وعرض مشكلات التعديات على حرم ترعة الاسماعيلية بورسعيد ومشكلات الصرف الزراعي بمنطقة الخضرى بالكيلو17 وزيارة قرية أبو طفيلة ومناقشة مشكلة ارتفاع منسوب المياه بالأراضي الزراعية ومشكلة منطقة سوق السبت بقرية أبو خليفة .
-
خلفان يوجه سلسلة شتائم إلى طارق السويدان
شن ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي هجوما لفظيا عنيفا على الداعية الكويتي الدكتور طارق السويدان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ووصف في إحدى تغريداته السويدان ...Sun, 22 Jan 2017 09:59:31 GMT
-
7 حسابات مميزة لتعلم الإنجليزية عبر "تويتر"
إذا كنت ممن يرتكبون العديد من الأخطاء في قواعد اللغة الإنجليزية، ولا يميزون بين ضمائر الملكية والمخاطب، فيمكنك الاستعانة بهذه الحسابات على موقع تويتر لتخطي هذه ...Sun, 22 Jan 2017 12:55:12 GMT
-
مادونا بعد تنصيب ترامب: "فكرت في تفجير البيت الأبيض"
اعترفت نجم البوب الأمريكية مادونا انها فكرت في تفجير البيت الأبيض احتجاجا على تنصيب دونالد ترامب، ولكنها في النهاية قررت إعلان “ثورة حب ضد الطغيان”، حسب قولها. ...Sun, 22 Jan 2017 07:47:14 GMT
-
محكمة الاستئناف بدبي تؤيد إعدام قاتل الطفل عبيدة
أيدت محكمة الاستئناف في دبي اليوم الأحد، حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفل عبيدة، في جلسة نطق لم تستغرق دقيقة. ورحب والدا الطفل بالحكم، معربين عن أملهما في أن تسير ...Sun, 22 Jan 2017 08:29:37 GMT
-
أول ظهور لكندة علوش وعمرو يوسف بعد زفافهما.. صور
حرصت النجمة السورية كندة علوش وزوجها الممثل المصري عمرو يوسف بنفسهما على شكر حضور حفل زفافهما الثاني الذي أقيم في أسوان. كندة وعمرو لم يكتفيان بالرقص والغناء حتى ...Sun, 22 Jan 2017 12:55:12 GMT
-
إحالة المتهمين في «بيع أطفال السفاح» إلى الجنايات
أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، قرارا بإحالة المتهمين في قضية بيع الأطفال السفاح والمتهم فيها 5 أطباء و6 ...Sun, 22 Jan 2017 12:55:12 GMT
-
بالصور .. شاهد شاهيناز بعد خلع الحجاب
في خطوة وصفها البعض بالجريئة، خلعت الفنانة المصرية شاهيناز الحجاب، وذلك بعد 9 سنوات على ارتدائها له. صاحبة أغنية «قولي قولي» كانت قد حققت نجاح وشعبية كبيرة بعد ...Sun, 22 Jan 2017 12:37:59 GMT
-
متى تستخدمين الفوط الصحية ولماذا؟
الفوط اليومية Panty liners عبارة عن فوط رقيقة جداً وصغيرة، يتم وضعها داخل الملابس الداخلية عن طريق استخدام الشريط اللاصق الموجود فيها، لتوفر بذلك هذه الفوط الحماية ...Sun, 22 Jan 2017 12:10:58 GMT
-
«العجاتي» يطلب إعفاءه من منصبه
قال الإعلامي رامي رضوان، إن هناك بعض الأسماء التي تم تداولها وبرزت خلال الفترة الماضية، تزامنًا مع التعديل الوزاري المرتقب في حكومة المهندس شريف إسماعيل. وأضاف ...Sun, 22 Jan 2017 11:54:39 GMT