التقى محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر، اليوم الأحد، وفد أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة هشام الشعيني لمتابعة وتفقد ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بقطاع الزراعة بالمحافظة والوقوف على المشكلات المتعلقة به، وذلك ضمن برنامج زيارة اللجنة لمحافظات الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء، على أن المحافظة تعتبر من المحافظات الرائدة في مجال الزراعة، مشددا على ضرورة التوسع في الاستثمار في هذا القطاع واتباع أساليب تكنولوجية حديثة لزيادة إنتاجية الفدان في مختلف المحاصيل وترشيد المياه المستخدمة.. مشيرا إلى أن الإسماعيلية قطعت شوطا كبيرا في مجال التنمية الزراعية والتوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي شرقا حيث أن نسبة 45% من أراضي المحافظة تقع شرق قناة السويس.

من جانبهم، استعرض عدد من نواب المحافظة مشاكل قطاع الزراعة التي تمثلت في الري والصرف الزراعي وارتفاع منسوب المياه بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في عدة مناطق وما يتعلق بشأن تقنيين أوضاع واضعي اليد والغرامات والديون والمتأخرات المستحقة على المزارعين والفوائد المتراكمة عليهم، والتي تتطلب التدخل الفوري للتخفيف عن كاهل الفلاح إلى جانب عرض المشكلات المتعلقة بتوزيع الأسمدة والمخصبات الزراعية.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة والري والثروة السمكية باعتباره يمثل الأمن الغذائي للمصريين ويساهم في النهوض بالاقتصاد المصري.. مؤكدا على ضرورة دراسة المعوقات أمام قطاع الزراعة والري والتعامل معها بشكل فوري من خلال البحث عن حلول بديلة تساهم في الارتقاء بالمنظومة بمختلف محافظات مصر، كما وعد بدارسة كافة المشاكل في الجلسة المقبلة داخل البرلمان في لجنة الزراعة والري لاتخاذ خطوات هامة وإيجاد حلولا جذرية لها.

وعقب اللقاء قام المحافظ وأعضاء اللجنة ومرافقيهم من القيادات بجولة ميدانية بقطاعي مركزي القنطرة شرق والقنطرة غرب والتي تضمنت زيارة وتفقد مشروع قرية الأمل الجديدة لشباب الخريجين وصغار المزارعين وتفقد الصوب الزراعية والمنازل الريفية وما تم تنفيذه بالمشروع، الذي يعد باكورة المشروع القومي الكبير لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان.

وتضمنت الزيارة تفقد ومتابعة مصرف نوارة بمركز القنطرة غرب ومناقشة مشكلة ارتفاع منسوب المياه بالمصرف وزيارة قرية النصر وعرض مشكلات التعديات على حرم ترعة الاسماعيلية بورسعيد ومشكلات الصرف الزراعي بمنطقة الخضرى بالكيلو17 وزيارة قرية أبو طفيلة ومناقشة مشكلة ارتفاع منسوب المياه بالأراضي الزراعية ومشكلة منطقة سوق السبت بقرية أبو خليفة .