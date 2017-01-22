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إخلاء سبيل متحدث «6 أبريل» محمد عادل
احمد ماهر احمد دومة محمد عادل

إخلاء سبيل متحدث «6 أبريل» محمد عادل

الأحد، 22 يناير 2017 03:23 م

أخلى مركز شرطة أجا بالدقهلية، سبيل محمد عادل، عضو حركة 6 إبريل من مركز الشرطة، بعد قضائه عقوبة الحبس الصادر ضده.

وقال مصدر أمني، إن محمد عادل مقيم بقرية منية سمنود التابعة لدائرة لمركز، وأن جميع أوراق القضية المتهم فيها بالقاهر، وأن إخلاء السبيل جاء من مركز شرطة أجا، نظراً لأن  محل إقامته تابع لدائرة المركز.

وأكد المصدر، على أن إنهاء أوراق خروجه من المركز جاء بعد استيفاء جميع الأوراق ومراجعته، وبعد التأكد من قضاء العقوبة الصادر ضدة.

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