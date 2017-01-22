قالت نيفين جامع القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، إن الصندوق منذ نشأته يهدف إلى مساندة الدولة في تنفيذ البرامج التنموية التي تحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة خاصة في محافظات الصعيد وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني.

وأضافت جامع، في بيان، إن الصندوق يوفر التمويل والمعاونة الفنية للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية وتنمية المجتمع ومشروعات الصحة والبيئة والتعليم ومحو الأمية والتدريب المهني والحرفي التي تتيح العديد من فرص العمل.

وكشفت أنه منذ نشأة الصندوق وحتى نهاية العام 2016 بلغ إجمالي ما قام بضخه نحو 15 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات حيث تم توجيه نحو 12 مليار جنيه قروض لتمويل 1.4 مليون من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفرت ما يقرب من مليوني فرصة عمل، بالإضافة إلى منح لتمويل البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بلغ حجم تمويلها 3 مليارات جنيه أتاحت ما يزيد على 439 ألف فرصة عمل.

وفيما يخص الخدمات غير المالية، أوضحت أنه تم إنشاء مجمعات الخدمات (وحدة الشباك الواحد) في محافظات الصعيد كافة، والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة لتأسيس مشروعاتهم من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة في مكان واحد وتتمثل في (الرقم القومى للمنشأة، السجل التجارى، البطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية للمستفيد).

وكانت الدكتور سحر نصر وزير التعاون الدولي قد زارت مؤخرا محافظة سوهاج، حيث تفقدت العديد من مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية في مختلف المجالات، وشهدت توقيع عقود مشروعات متناهية الصغر لأبناء المحافظة وتسليم عقود مشروعات تنمية مجتمعية.