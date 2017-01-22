«قليوب ـ شبين القناطر» طريق الموت .. حادثة كل دقيقة والأهالي: لنا اللهالأحد، 22 يناير 2017 03:16 م
”إلحق فيه حادثة على الطريق” صار هذا الشعار السائد على الطريق المؤدي إلى قليوب الزراعي، بسبب كثرة الحوادث التي يشهدها يوميا، لعدم صلاحيته للسير عليه.
فالطريق لا يوجد به إنارة جيدة، وغير مرصوف، وضيق لا يسع هذا العدد الهائل من السيارات والشاحنات، خصوصا وانه حارة واحدة. أما عن السائقين فحدث ولا حرج فلا رقابة عليهم، وأغلبهم يسير غائبا عن الوعي بسبب تعاطي المخدرات، والكثير منهم لا يحمل رخصة قيادة.
خارج الرقابة
يوسف الشهير بفلفل يعمل سائقا على الطريق قال إن الطريق أصابه الإهمال، فسائقي التوك توك يقودون السيارات، ولا يحملون رخص قيادة، وهو ما يجعلهم عرضة للتصادم مع السيارات الأخرى.
وأضاف لـ “محيط”، أن الطريق غير مرصوف، ولا توجد عليه صيانة، وغير صالح للسير عليه خصوصا ليلا لعدم وجود إنارة، لافتا إلى أن الكثير من المسؤولين حذروا من خطورة هذا الطريق ومنهم النائب مصطفى بكري.
رأفت حسن يعمل سائقا على طريق قليوب قال، إن كثرة الحوادث على طريق قليوب ـ شبين القناطر سببها السائقين فالكثير منهم بدون رخصة قيادة، وحديثي السن ومنهم من يتعاطى المخدرات.
محمد رضا سائق قال ان أغلب السائقين على طريق قليوب شبين القناطر، غير جديرين بالقيادة، منوها بانه شاهد احد السائقين يقفز من السيارة أثناء سيرها حتى لا يصطدم بسيارة أخرى.
وللأهالي رأي
إبراهيم كامل موظف، قال إن القلق زاد على أبنائه، أثناء ذهابهم لجامعاتهم، متسائلا: ماذا نفعل، هل يتركون دراستهم؟.
وطالب خلال حديثه ل “محيط” المسئولين بايجاد حل لهذا الطريق” ، قائلا: “ليس لنا إلا الله أن نتضرع إليه أن يحفظنا”.
فاطمة الوكيل، ربة منزل قالت: “خوفي زاد على ابنتي وهي ذاهبه لمدرستها، واتصل بها أكتر من مرة في اليوم للاطمئنان عليها وأدعوا الله أن يحفظ الجميع على هذا الطريق”.
فتحية جابر، مدرسة طالبت بعمل كشف دوري على السائقين حتى للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.
وأضافت “خوفي يزداد كل يوم بسبب الحوادث الكثيرة التي أشاهدها”.
الشاحنات السبب
وقال عبد العزيز أحمد المتحدث باسم الهيئة العامة للطرق والكباري إن سبب عدم أهلية الطريق للسير عليه يرجع لثقل حمولة الشاحنات والتريلات التي تسير عليه، لافتا إلى انها تتسبب في تخريب الطريق حتى بعد صيانته.
وأضاف في تصريحات صحفية أن عمر الطريق بعد الصيانة يصل إلى عشر سنوات، لكن الشاحنات تؤدي إلى قصر هذا العمر أولا بأول، قائلا: “نحن نعمل على توفير بدائل وهو طريق شبرا بنها الحر الذي وصل معدل صيانته إلى 75% منه، وسيتم تسلميه على شهر يونيو المقبل”.
ولفت إلى أن هناك خطة لمنع سير شاحنات النقل من على طريق شبين القناطر قليوب، ونقله إلى طريق شبرا بنها الحر، مشيرا إلى أن ذلك سيكون في المرحلة الأولى إجباريا.
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