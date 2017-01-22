عمرو بركات: حققت حلمي بالعودة للأهليالأحد، 22 يناير 2017 03:11 م
أكد عمرو بركات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثا من نادي ليرس البلجيكي لمدة 4 سنوات ونصف أنه حقق حلم حياته بعودته إلى الأهلي ، متمنيا أن يكون إضافة للفريق، وأن يساعد زملائه في تحقيق الإنجازات والبطولات.
وأضاف بركات - في تصريحات له اليوم - أن المفاوضات بدأت بحديث مع الدكتور عصام سراج الدين المدير التجاري والتعاقدات بالأهلي، في إحدى إجازاته بالقاهرة؛ موضحا أنه أبدى رغبته في العودة ثم توالت بعد ذلك خطوات المفاوضات بشكل رسمي عن طريق المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، مع ماجد سامي رئيس نادي ليرس ووادي دجلة، حتى كللت بالنجاح .
وقال بركات إن طموحاته مع الأهلي كثيرة، ويسعى إلى التتويج بكل البطولات وأن يبذل كل ما في جهده مع زملائه لتلبية طموحات الجماهير.
وشدد على أن التوقيع لمدة 4 مواسم ونصف ، جاء باتفاق الطرفين، حيث أنه لم يعترض نهائيا كما يشاع على مدة العقد بل تركتها لرغبة الأهلي وبعدها وافق على الفور.
وقال :”تحدثت مع حسام البدري المدير الفني للأهلي، بعد التوقيع وهنأني على الانضمام، ووعدته ببذل أقصى جهدي في الفترة القادمة؛ حتى تصبح لي بصمة قوية مع الفريق، واليوم سوف أشارك في أول مران جماعي؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر”.
وأكد :”أن الدوري المصري يزداد صعوبة ويعد من أقوى الدوريات لكنني لم تتح له فرصة متابعة جميع مباريات الأهلي في الدوري أثناء احترافه في ليرس، لكن بشكل عام الأهلي قدم أداء جيدا في الدور الأول، وتربع على قمة البطولة عن جدارة واستحقاق وبأداء ونتائج نالت استحسان الجميع” ، وقال :”بإذن الله يستمر أداء الأهلي على نفس المستوى والقوة في الدور الثاني للتويج باللقب والاحتفاظ بالدرع للعام الثاني على التوالي”.
وتابع :” أعلم جيدا أن اللعب للأهلي يختلف عن أي فريق آخر، ولكني واثق في قدراتي، وفي مساعدة زملائي، خاصة في الفترة الأولى؛ حتى أثبت أقدامي في الفريق وتكون لي بصمة قوية مع كوكبة النجوم الحالية التي يضمها الأهلي”.
وقال بركات أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء في خط الهجوم أو الوسط كما أنه يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، موضحا أنه تحت أمر حسام البدري في المشاركة في أي مركز يختاره وفقا لظروف المباريات وخطة اللعب.
وعن فترة احترافه ، قال بركات :”استفدت كثيرا في فترة احترافي أوروبيا فقد تعلمت الالتزام والانضباط والتأقلم على حياة المحترفين وعموما الأجواء في بلجيكا كانت هادئة وساعدتني على التأقلم بشكل سريع وأنا عموما لا أندم على أية خطوة اتخذتها في حياتي”.
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