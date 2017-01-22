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29 يناير.. الحكم على أبو إسماعيل في حصار محكمة مدينة نصر
ابو اسماعيل

29 يناير.. الحكم على أبو إسماعيل في حصار محكمة مدينة نصر

الأحد، 22 يناير 2017 03:14 م

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حجز محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل و17 آخرين، لاتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر، أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، للنطق بالحكم في جلسة 29 يناير.

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012.

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