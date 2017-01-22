ستظهر تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، في عدد أبريل من مجلة الموضة الأمريكية “فوج”، وفقا لمكتبها.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن المصورة الأمريكية، آني ليبوفيتش، التقطت صورا لرئيسة الوزراء ماي، في مقر إقامتها الرسمي في وقت سابق من الشهر الجاري، كما أجرت ماي مقابلة ستُنشر مع الصور.

ويذكر أن رئيسة الوزراء السابقة، مارجريت ثاتشر، ظهرت في النسخة البريطانية من مجلة فوج، لتكون تيريزا ماي أول زعيمة بريطانية تظهر على النسخة الأمريكية من المجلة.

وقال متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء ماي: “يمكننا التأكيد على أنه جرى التقاط صور لرئيسة الوزراء من أجل نشرها في مجلة فوج الأمريكية”.

وتجدر الإشارة إلى أن تيريزا ماي تُشتهر بولعها بالأحذية الجذابة، وهي من محبي مجلة فوج منذ فترة طويلة. وعندما سُئلت خلال مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية عام 2014، عما يمكن أن تختاره كبند للرفاهية في حال وجدت نفسها معزولة في جزيرة جرداء، اختارت رئيسة الوزراء البريطانية اشتراكا مدى الحياة في مجلة فوج.

وتعرضت ماي لانتقاد لاذع من وزير سابق خلال العام الماضي بسبب ذوقها الباهظ الثمن في الموضة، وخاصة بعد أن التُقطت لها صور من أجل إجراء مقابلة صحفية وهي ترتدي سروالا من الجلد، حيث قالت وسائل إعلام بريطانية إن تكلفته بلغت 1199 دولارا.