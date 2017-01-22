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الأحد 22 يناير 2017 03:20 مساءً
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رئيس شركة نقل الكهرباء: الانتهاء من صيانة خط شمال الجيزة- سمالوط
محطة كهرباء ـ كهرباء ‎

رئيس شركة نقل الكهرباء: الانتهاء من صيانة خط شمال الجيزة- سمالوط

الأحد، 22 يناير 2017 03:07 م
محيط: أ ش ا

قال رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندس جمال عبد الرحيم اليوم الأحد إنه يجرى نظافة وصيانة خط شمال الجيزة/سمالوط جهد 500 كيلوفولت، وخط الكريمات/سمالوط جهد 500 كيلوفولت، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك الأعمال خلال الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك في إطار الجداول الزمنية المعدة لتكثيف أعمال الصيانة والنظافة لخطوط نقل الكهرباء الخاصة بدوائر شمال الجيزة/سمالوط، والكريمات/سمالوط وذلك لضمان الحفاظ على استمرارية وجودة التغذية الكهربائية لمحافظات الصعيد.

وأضاف المهندس جمال عبد الرحيم أنه في إطار تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالوجه القبلي تم الانتهاء من تنفيذ خط جهد 500 كيلوفولت بين محطة توليد كهرباء بنى سويف ومحطة محولات سمالوط بنسبة إنجاز تصل إلى حوالى 90%، ومن المنتظر تشغيله قبل منتصف شهر فبراير المقبل.

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