صرح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إن الوزارة ستقوم بمخاطبة الاتحادات الرياضية لتنمية مواردها من مصادر ذاتية، وتجنب فرض أية زيادات على رسوم الاشتراكات حتى لا تزيد من أعباء الأندية.

وكانت تصريحات عبد العزيز جاءت خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم الأحد لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد فرج عامر رئيس اللجنة.

وتناول طلب الإحاطة قيام الاتحادات بزيارة مواردها من خلال فرض رسوم إضافية على اشتراكات الأندية، مما يزيد من أعبائها المالية في وقت تعاني من أزمات خاصة فى عدم كفاية قيمة الدعم من وزارة الشباب لتغطية نفقاتها.