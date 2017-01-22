تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد المصريين قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 800 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 7ر611 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 8ر994 مليون جنيه.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي/إيجي اكس 30/ بنحو 66ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 08ر12722 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 45ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 6ر462 نقطة، حيث شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 37ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 85ر1131 نقطة.