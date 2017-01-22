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برلماني: يجب تقنين مواقع التواصل الاجتماعي
مجاس النواب
مجاس النواب

برلماني: يجب تقنين مواقع التواصل الاجتماعي

الأحد، 22 يناير 2017 03:25 م
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أكد سمير أبوطالب عضو مجلس النواب، على أهمية مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه “لا يستطيع أن نستغنى عنها”، مطالبا بتقنينها.
وأوضح أبوطالب من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد، أنه هناك العديد من التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤدي إلى انتشار الفتن وانتحال الشخصيات العامة.
وأشار إلى أنه سيتقدم بطلب لمجلس النواب لتحديد ميعاد لمناقشة مقترح لتقنين مواقع التواصل الاجتماعي.

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