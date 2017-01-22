تقدم النائب عصام القاضي، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، ببيان عاجل إلى اللواء محمد على مصيلحى،وزير التموين، بشأن نقص دقيق الخبز فى محافظة البحيرة.

وأضاف القاضي، أن السبب وراء نقص الدقيق وجود مطحنين فقط أحدهما فى كفر الدوار والآخر بمدينة دمنهور، انتاجهم الصافي لا يتعدى الـ 900 طن، في حين أن احتياجات المحافظة تصل إلى 1550 طن، مضيفاً أن هناك عجز يصل إلي 650 طن يومياً يتم توريدهم من محافظات “الدقهلية،المنوفية والغربية” لسد احتياجات محافظة البحيرة من الدقيق.

وطالب نائب البحيرة، بإقامة مطحن ثالث في منشأة غربال بمركز دمنهور في شونة تمتلكها وزارة التموين، حيث أن مساحتها كبيرة تستوعب إقامة المطحن وذلك لسد عجز الدقيق بالمحافظة،لافتاً إلى أنه في حال حدوث مشكلات في النقل نعجز عن توفير الدقيق مما يتسبب في إنتاج الخبز يوماً من بعد يوم.