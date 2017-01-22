توقع غرفة القاهرة التجارية بعد غد الثلاثاء مذكرة تفاهم مع تجمع رجال الأعمال السورى الممثل لرجال الأعمال والمستثمرين السوريين في مصر تستهدف إقامة إستثمارات جديدة وتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بين مصر وسوريا ، ودفع سبل التعاون بين رجال الأعمال المصريين والسوريين وخلق شراكة حقيقية بينهم لخدمة الأهداف المشتركة لكلا البلدين.

وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة فى بيان اليوم إن الإتفاق علي توقيع مذكرة التفاهم جاء بعد لقاءات عديدة بين الطرفين ودراسة سبل إفادتهما في الفترة القادمة من خلال إقامة مشروعات إستثمارية سواء بالتبادل أو من خلال الشراكة يكون لها مردود ايجابي علي اقتصاد البلدين وتوفر مزيدا من فرص العمل للشباب.

وأضاف أن الجانبين إتفقا علي السعى لايجاد الصيغ والبدائل التى تؤدي الي تطوير العمل الإقتصادى بين مصر وسوريا وإطلاع رجال الأعمال والمستثمرين على واقع الاستثمار والقوانين في كلا البلدين ، مما يمنحهم فرصا أكبر لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة فيما بينهما، فضلا عن الدعوة إلى عقد لقاءات تعارف بين رجال الأعمال المصريين والسوريين، مما يدعم العلاقات بينهما وزيادة التعاون وتبادل الخبرات وإستعانة كل طرف بالاخر وبإمكانياته المتاحة في إعداد وتنفيذ الدراسات التى تحسن واقع العمل الإقتصادى والسعى لدى الجهات المعنية في كلا البلدين لتذليل العقبات وإزالة المعوقات الإدارية والإجرائية أمام انتقال رجال الأعمال بين البلدين وانسياب البضائع بينهما.

وأكد شكري أن المذكرة تتضمن تشكيل لجنة مشتركة لتنظيم المعارض المتبادلة علي ان يكون مقر اللجنة الغرفة التجارية للقاهرة وعدد اعضائها 6 أعضاء منهم 4 من الغرفة و2 من تجمع رجال الاعمال السوريين ويمكن زيادة عدد اعضاء اللجنة حسب اتفاق الطرفين مع المحافظة علي النسب الاساسية المتفق عليها عند تشكيل اللجنة ومن ضمن عملها تسجيل اسماء المعارض واستخدام إمكانيات الطرفين الإدارية واللوجيستية والسعي الي تسهيل دخول العارضين الي السوقين وإقامة معارض في الدول الاخري بجانب ما سيتم داخل مصر وسوريا.