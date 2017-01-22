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الأحد 22 يناير 2017 03:09 مساءً
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البحرين تشارك في مؤتمر رؤساء هيئات الأركان لدول مجلس التعاون بالإمارات
مجلس التعاون الخليجي

البحرين تشارك في مؤتمر رؤساء هيئات الأركان لدول مجلس التعاون بالإمارات

الأحد، 22 يناير 2017 03:04 م
أ ش أ

شارك الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان البحرينية في مؤتمر رؤساء الأركان بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد اليوم الأحد فى الإمارات بمشاركة الأردن ومصر والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه جرى خلال المؤتمر بحث العديد من الموضوعات التى تسهم فى تعزيز التعاون العسكري المشترك، وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب والوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمي والدولي.

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