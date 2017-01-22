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عبور 38 سفينة المجري الملاحي لقناة السويس‎
قناة السويس‎

عبور 38 سفينة المجري الملاحي لقناة السويس‎

الأحد، 22 يناير 2017 02:56 م
محيط: متابعات

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم الأحد 38 سفينة بحمولات بلغت مليونين و477 ألف طنا.

وقال مصدر ملاحي بهيئة قناة السويس - في تصريح له اليوم - إن 18 سفينة عبرت القناة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و 218 ألف طن.

ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط التي أوردت الخبر، فإن أكبر تلك السفن هي سفينة الحاويات الليبيرية “ميرجان” بحمولة بلغت 199 ألف طن كما عبرت 20 سفينة القناة ضمن قافلة الجنوب بحمولات بلغت مليونا و 259 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات البريطانية “الكسندر فون هاميولت” بحمولة بلغت 179 ألف طن.

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