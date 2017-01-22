 Moheet on google
الأحد 22 يناير 2017 03:13 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. كنافة بالجبن على طريقة المطاعم
كنافة

بالفيديو.. كنافة بالجبن على طريقة المطاعم

الأحد، 22 يناير 2017 03:20 م

من منا لا يحب الكنافة بالجبن؟ تلك الأكلة التي يتميز بها دول الشام خاصة فلسطين المحتلة، فهي لذيذة تمزج بين الطعم الحلو والمالح دون أن تميز الأخير.

وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، بدلاً من تناولها بالمطاعم بسبب مذاقها الخاص المييز، يُمكنكِ الآن إعدادها بالمنزل بسهولة، فقط أحضري الكنافة وتابعي الخطوات وفقاً لمقطع الفيديو، للمشاهدة.اضغط هنا.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3