من منا لا يحب الكنافة بالجبن؟ تلك الأكلة التي يتميز بها دول الشام خاصة فلسطين المحتلة، فهي لذيذة تمزج بين الطعم الحلو والمالح دون أن تميز الأخير.

وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، بدلاً من تناولها بالمطاعم بسبب مذاقها الخاص المييز، يُمكنكِ الآن إعدادها بالمنزل بسهولة، فقط أحضري الكنافة وتابعي الخطوات وفقاً لمقطع الفيديو، للمشاهدة.اضغط هنا.