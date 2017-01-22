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مليون هاتف "نوكيا 6" تباع في دقيقة واحدة
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مليون هاتف "نوكيا 6" تباع في دقيقة واحدة

الأحد، 22 يناير 2017 03:49 م

استطاعت هواتف “نوكيا” ، أن تضمن حصة معتبرة في سوق الأجهزة الذكية، مؤخرا، بعدما أقبل مليون شخص في الصين، على طلب جهاز “نوكيا 6” الجديد خلال فترة زمنية صغيرة جدا.

وقد كشف موقع “فون أرينا” عن نفاد جميع هواتف “نوكيا 6” بعد طرح الجهاز للبيع بدقيقة واحدة على موقع JD.com بسعر 247 دولار أميركي.

وانطلقت عملية البيع عند الساعة 10:06 صباحا، بالتوقيت المحلي الصيني، وانتهت في الدقيقة 10:07، أي بعد 60 ثانية فقط، ولم يتبين العدد الذي تبقى لدى الموقع من الجهاز الجديد.

ومن المرتقب، أن يجري إطلاق عملية بيع ثانية، في غضون الأيام القليلة المقبلة، لهاتف “نوكيا 6”، الذي يجري تصنيعه من قبل شركة HMD Global التي استحوذت على حق طرح هواتف ذكية تحمل علامة نوكيا التجارية.

وكشفت الشركة عن الهاتف الجديد في بداية يناير، وزودته بمواصفات تقنية متطورة على أمل أن ينافس اللاعبين الكبار في هذه السوق مثل سامسونج وأبل.

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