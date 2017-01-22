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شاب اسكندراني يتحدى البطالة بمشروع بسيط ( صور)
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شاب اسكندراني يتحدى البطالة بمشروع بسيط ( صور)

الأحد، 22 يناير 2017 03:05 م
محيط : أسماء الشنواني

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لفكرة مشروع بسيط، قام به شاب اسكندراني .

فكرة المشروع تعتمد على قصب السكر، حيث قام الشاب بتقشير وتقطيع أعواد قصب السكر، وتغليفها في أطباق بلاستيكية جاهزة للأكل مباشرة .

واثنى العديد من روادي السوشيال ميديا على الشاب، وأشادوا بالفكرة، وعدم استسلامه للبطالة، وقدرته على الكسب الحلال بأي طريقة .

واكتشف الباحثون في جامعة بيوردو الأمركية أن مركبا كيميائيا مشتقا من المادة الشمعية لقصب السكر يساعد على خفض مستويات الكولسترول العالية في الدم, وبالتالي يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات، بجانب أنه يعالج الاكتئاب، والنحافة، ويقوي العظام
وينشط الكبد، ويقاوم الإمساك، ويزيد من إفراز البول فيؤدي إلى تنقية داخلية للجسم ويطرد المزيد من السموم .

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