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سفراء 3 دول يزورون آثار المنيا لدعم وتنشيط السياحة
مدينة الأحياء فى المنيا

سفراء 3 دول يزورون آثار المنيا لدعم وتنشيط السياحة

الأحد، 22 يناير 2017 03:06 م

استقبلت منطقتا “تونا الجبل” و”الأشمونين” الأثريتان بمحافظة المنيا، سفراء كلا من جواتيمالا وبنما والأرجنتين بالقاهرة وهم “لارس بيرا” و”توماس جوارديا”، و”سرخيو البرتو باور”، وذلك عقب زيارتهم لمعبد “ابيدوس” بمحافظة سوهاج.

وأوضح مدير مكتب تنشيط السياحة بمنطقة “تونا الجبل” فرج عبد العزيز، أن برنامج زيارة السفراء، والتي تأتى في إطار دعم وتنشيط السياحة، تشمل زيارة منطقة آثار “تونا الجبل” ثم التوجه لزيارة منطقة آثار “الأشمونين” مشيرا إلى أن السفراء أعربوا عن سعادتهم البالغة بزيارة أرض التاريخ والحضارة الفرعونية، مؤكدين أنهم وجدوا في المنطقة الهدوء والأمان والاستقرار.

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