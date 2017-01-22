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أكثر الحيوانات فتكا في أستراليا .. نتيجة لن تتوقعها
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أكثر الحيوانات فتكا في أستراليا .. نتيجة لن تتوقعها

الأحد، 22 يناير 2017 01:28 م

طُرح سؤال يقول: ما هو أخطر حيوان في أستراليا؟ أو بشكل محدد أكثر، ما هو الحيوان الذي تسبب بأكثر حالات وفاة لسكان أستراليا؟ فتولت جامعة ملبورن مهمة الإجابة عن هذا السؤال.

وللإجابة عن هذا السؤال، درس الباحثون السجلات الطبية في المستشفيات، لا سيما تلك المتعلقة على وجه التحديد بحوادث الحيوانات.

فاكتشفوا أن النحل والدبابير كانت مسؤولة عن 27 حالة وفاة ونقل نحو 12 ألف مصاب إلى المستشفيات، هذا وتسببت الثعابين بوفاة 27 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف شخص.

ولكن يوجد نوع من الحيوانات كان المسؤول الوحيد عن أكثر حالات وفاة من بين كل الأنواع الأخرى التي شملتها الدراسة، وإن كنتم تعتقدون أنها الثعابين أو العناكب أو قناديل البحر، فأنتم على خطأ.

وسجل الحصان أكبر معدل للوفيات (73 حالة وفاة بين عامي 2000 و2013) لتكون النتيجة صادمة، وجاءت الثعابين إلى جانب النحل والدبابير في المرتبة الثانية مع 27 حالة وفاة، كما حاز كل من القراد والنمل المركز الثالث.

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