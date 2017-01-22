طالبت أحدث الدراسات الغذائية الفرنسية التي نشرت في مجلة فام أكتويل الفرنسية الأسبوعية والتي شارك فيها العديد من خبراء التغذية في فرنسا بجامعة باريس على رأسهم خبير التغذية الفرنسية موريال جودان، بضرورة العودة إلى تناول الطعام الصحي الذي يتم إعداده في مطبخ الأسرة للمحافظة على صحة سليمة.

وتحت شعار “تناول الطعام النظيف”، تحث خبيرة التغذية بضرورة تناول الأطعمة العضويةالخالية من المبيدات، مع الابتعاد عن المعلبات المليئة بالمواد الحافظة الضارة،

بل وفى بعض الأحيان الملوثات، والعودة إلى الطهو في المنزل كما كانت تفعل جداتنا في الماضي.

كما حث خبراء التغذية على تناول الزبادي، الخبز ، حيث أثبتت الدراسات التي أجريت في هذا الصدد خطورة الأغذية المصنعة على صحة الإنسان ، لذلك تطالب العديد من الجمعيات الطبية في فرنسا بأهمية العودة إلى الأكل النظيف الخالي من المبيدات والمواد الكيميائية بعيدا عن كل الملوثات في عصرنا الحديث .