دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من تعرض مرضى الأزمات الربوية من الأطفال لزيادة فرص إصابتهم بالبدانة .

وكشفت الدراسة التي أجريت بجامعة كاليفورنيا الأمريكية أن ما يقرب من 2،200 طالب في المدرسة الابتدائية في ولاية كاليفورنيا كانوا مصابين بالربو في مرحلة

الطفولة فكان 51% منهم معرضين لخطر البدانة على مدى السنوات العشر التي تعقب مرحلة الطفولة.

وقال الدكتور فرانك جيليلاند أستاذ الطب الوقائي في كلية الطب جامعة كاليفورنيا ، أن الأطفال الذين استخدموا بخاخات للاستنشاق ، كانوا الأكثر عرضة للبدانة

، مقارنة مع أولئك الذين لم يعالجوا ببخاخات التنفس .

يأتي ذلك في الوقت الذى كشفت فيه الإحصاءات انتشار السمنة والربو بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية .