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النوبات الربوية تدفع الاطفال نحو البدانة
نوبات-الربو

النوبات الربوية تدفع الاطفال نحو البدانة

الأحد، 22 يناير 2017 01:19 م

دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من تعرض مرضى الأزمات الربوية من الأطفال لزيادة فرص إصابتهم بالبدانة .

وكشفت الدراسة التي أجريت بجامعة كاليفورنيا الأمريكية أن ما يقرب من 2،200 طالب في المدرسة الابتدائية في ولاية كاليفورنيا كانوا مصابين بالربو في مرحلة
الطفولة فكان 51% منهم معرضين لخطر البدانة على مدى السنوات العشر التي تعقب مرحلة الطفولة.

وقال الدكتور فرانك جيليلاند أستاذ الطب الوقائي في كلية الطب جامعة كاليفورنيا ، أن الأطفال الذين استخدموا بخاخات للاستنشاق ، كانوا الأكثر عرضة للبدانة
، مقارنة مع أولئك الذين لم يعالجوا ببخاخات التنفس .

يأتي ذلك في الوقت الذى كشفت فيه الإحصاءات انتشار السمنة والربو بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية .

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