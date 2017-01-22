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طالبان تطالب ترامب بإعادة النظر في سياسات بلاده تجاه أفغانستان
حركة طالبان‎

طالبان تطالب ترامب بإعادة النظر في سياسات بلاده تجاه أفغانستان

الأحد، 22 يناير 2017 01:17 م
أ ش أ

طالبت حركة طالبان في أفغانستان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة النظر في سياسات بلاده تجاه أفغانستان وعدم اتباع توجهات الإدارات السابقة حيال أفغانستان محذرة من أن العنف في البلاد سوف يستمر إذا واصلت إدارة ترامب اتباع توجهات الإدارتين الأمريكيتين السابقتين بقيادة باراك أوباما وجورج بوش.

وقالت طالبان في بيان صدر عقب تنصيب الرئيس الأمريكي أوردته وكالة “خاما برس” أن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة أسفر عن دمار وخسائر في الأرواح وخسائر مالية بالمليارات في السنوات الـ16 الماضية، كما أن استخدام القوة أسفر عن تكوين صورة سلبية للولايات المتحدة وتزايد الكراهية ضدها.

ومن ناحية أخرى، رحب عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية بالتزام ترامب تجاه القوات الأمريكية في أفغانستان حيث تعهد ترامب بدعم القوات الأمريكية وتأييد تواجدها والقتال ضد الإرهاب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التنفيذي وذلك وفقا لما ذكره مكتبه في بيان.

كان ترامب قد تعهد خلال كلمته في حفل التنصيب، بالقضاء على التهديدات التي تشكلها الجماعات المتطرفة.

كما تعهد ترامب في وقت سابق، بالمساعدة في كشف الموارد الطبيعية الهائلة في أفغانستان والتي تشمل بعض العناصر المعدنية في الأرض النادرة في العالم، كما تعهد أيضا بدعم احتياجات كابول في القضايا المتعلقة بالأمن ومساعدة الحكومة الأفغانية وفقا لذلك.

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