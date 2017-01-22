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زينة تتنازل عن حقوقها لدى «عز».. هذا السبب!
الفنانة زينة

زينة تتنازل عن حقوقها لدى «عز».. هذا السبب!

الأحد، 22 يناير 2017 01:18 م

أكد مصدر قضائى بمحكمة أسرة مدينة نصر، أن تقرير الحكمين اللذين تم انتدابهما للصلح بين الفنانة زينة والفنان أحمد عز، فى دعوى الخلع المقامة من الأولى، “أوصى بتطليق الثانية طلقة بائنة للخلع”، حيث باءت جهود الصلح بالفشل.

وشددت “زينة” أمام الحكمين، اليوم الأحد، تنازلها عن جميع حقوقها المادية والشرعية، مقابل “تطليقها من عز طلقة بائنة للخلع”، قائلةً: “إنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله”.

يذكر أن معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية في محكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016، لتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ”زينة”، من الفنان أحمد عز، مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية.

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