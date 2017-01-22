فهمي: «وضعت خطة بيئية من 30 سنة واترمت على الرف».. فيديوالأحد، 22 يناير 2017 01:23 م
صرح الدكتور خالد فهمي – وزير البيئة – بأنه أول من وضع خطة بيئية في مصر وكانت عام 1989 بالتعاون مع مجموعة من خبراء البيئة.
واستنكر فهمي، خلال استضافته ببرنامج، “اللمة الحلوة” المُذاع على فضائية “المحور”، عدم وجود خطط بيئية ملموسة على أرض الواقع من 30 عاماً، قائلاً: “أنا أول واحد في مصر وضعت خطة بيئية واترمت على الرف”.
وأضاف قائلا: “عندما أصبحت وزيراً وضعت خطتي البيئية مع خطة وزارة التخطيط للتنفيذ”، مؤكداً على أن وزارة البيئة لا تنفصل عن الوزارات الأخرى.
-
خلفان يوجه سلسلة شتائم إلى طارق السويدان
شن ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي هجوما لفظيا عنيفا على الداعية الكويتي الدكتور طارق السويدان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ووصف في إحدى تغريداته السويدان ...Sun, 22 Jan 2017 09:59:31 GMT
-
8 نصائح تساعدك على الاستيقاظ بنشاط - محيط
إذا كان النهوض من السرير يمثّل تحدياً بالنسبة لك، عليك بتجربة نصائح الخبراء التالية لتساعدك في تنشيط يومك. 1. حدد مقدار النوم الذي يحتاجه جسمك…Sat, 21 Jan 2017 17:58:28 GMT
-
7 يتنافسون على بطاقة الترشح لسباق "الإليزيه"
تشهد فرنسا، اليوم الأحد، الجولة الأولى للانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي لاختيار مرشح للاستحقاق الرئاسي المقبل المقرر في 23 أبريل المقبل. ويشارك في هذه ...Sun, 22 Jan 2017 10:14:48 GMT
-
"التأمينات" توضح شروط استحقاق المعاشات
أكد رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أبوالمجد عبداللاه ، أن فلسفة المعاشات قائمة علي تعويض المؤمن عليه عن الدخل الدوري الذي ينقطع نتيجة تحقق ...Sun, 22 Jan 2017 09:59:31 GMT
-
بالصور.. مفاجأة على أرض «تيران»
و”تحيا مصر”، هو الشعار الذي يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مختلف المحافل المحلية والدولية. وكانت المحكمة الإدارية العليا، رفضت طعناً قدمته هيئة قضايا الدولة ...Sun, 22 Jan 2017 09:59:31 GMT
-
فردوس عبدالحميد: لا تنتظروني في دراما 2017
قالت الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد إن الأعمال التي عرضت عليها ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل، لم تكن على القدر المناسب للمشاركة فيها، ولذلك لم يحالفها ...Sun, 22 Jan 2017 09:59:31 GMT
-
نصف مكتبة الفنان محمد صبحي هدية لبائعة كتب!
أهدى الفنان محمد صبحى، نصف مكتبته الخاصة للسيدة إلهام عبد الهادى، بائعة الكتب تقديراً لها، بعد رفضها الحصول على مقابل مادى، مؤكداً انها تعد الأم المثالية لعام 2017. ...Sun, 22 Jan 2017 09:59:31 GMT
-
أورنج تكشف موعد إطلاق خدمات الجيل الرابع
أكدت أورنچ مصر كامل استعدادها لإطلاق خدمات الجيل الرابع والتي ضخت بها الشركة استثمارات فاقت ملياري جنيه، فور الإنتهاء من البث التجريبي والحصول علي الموافقة ...Sun, 22 Jan 2017 09:59:31 GMT
-
عبير صبري عن رفضها للزواج: لست متمردة.. ولا أريد «سي السيد»
أكدت الفنانة المصرية عبير صبري، أنها رفضت أكثر من عرض للزواج، وذلك بعد انفصالها عن زوجها الأول. عبير صبري، قالت في تصريحات صحفية: «إنها ليست ممتنعة عن الزواج، لكنها ...Sun, 22 Jan 2017 09:59:31 GMT