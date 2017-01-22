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فهمي: «وضعت خطة بيئية من 30 سنة واترمت على الرف».. فيديو
خالد فهمي وزير البيئة

فهمي: «وضعت خطة بيئية من 30 سنة واترمت على الرف».. فيديو

الأحد، 22 يناير 2017 01:23 م

صرح الدكتور خالد فهمي – وزير البيئة –  بأنه أول من وضع خطة بيئية في مصر وكانت عام 1989 بالتعاون مع مجموعة من خبراء البيئة.

واستنكر فهمي، خلال استضافته ببرنامج، “اللمة الحلوة” المُذاع على فضائية “المحور”، عدم وجود خطط بيئية ملموسة على أرض الواقع من 30 عاماً، قائلاً: “أنا أول واحد في مصر وضعت خطة بيئية واترمت على الرف”.

وأضاف قائلا: “عندما أصبحت وزيراً وضعت خطتي البيئية مع خطة وزارة التخطيط للتنفيذ”، مؤكداً على أن وزارة البيئة لا تنفصل عن الوزارات الأخرى.



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