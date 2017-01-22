غادر القاهرة اليوم الأحد، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية متوجها إلى لندن فى زيارة يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وبريطانيا فى مجال لبترول والغاز الطبيعى.

وصرح المتحدث الرسمى لوزارة البترول أحمد عبد العزيز لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن وزير البترول والثروة المعدنية سوف يحضر اجتماع غرفة التجارة ومجلس الأعمال المصري البريطاني لعرض التجربة المصرية فى تنمية حقول البترول والغاز ، كما سيلقى كلمة فى مؤتمر صحفى غدا الإثنين بنادى القوات الجوية الملكية بلندن.

وأوضح أن الوزير سيستعرض المشروعات البترولية التى تقوم الشركات البريطانية بتنفيذها فى مصر، من أهمها مشروع شمال الإسكندرية الجارى تنفيذه حاليا مما سيسهم فى زيادة إنتاج مصر من الغاز .

وأشار إلى أن الزيارة تأتي فى اطار الترويج لمشروعات البترول والغاز المصرية أمام المستثمرين البريطانيين وطرح رؤية مصر فيما يتعلق بتحويلها لمركز محورى اقليمى لتتداول الطاقة .

وكان وزير البترول والثروة المعدنية قد صرح عقب حضورة اجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول قبل سفره ، أن الحكومة لديها برنامج شامل لتنمية صعيد مصر وأن قطاع البترول له دور مهم في تنفيذ هذا البرنامج من خلال تكثيف الأنشطة البترولية بالمنطقة خاصة وأن كل المؤشرات تدعو للتفاؤل خاصة وأنها ما تزال منطقة بكر سواء في الأنشطة البترولية أو التعدينية بما يجعلها في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمارات وإقامة المشروعات.

وأشار الوزير، خلال الاجتماع إلى أن ثمار المجهودات التي بذلت منذ إنشاء شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول توجت بالاكتشاف الكبير في منطقة امتياز شرق جبل الزيت بخليج السويس الذي يحتوي على احتياطي قدر بحوالي 250 مليون برميل زيت خام (كحد أدنى) وبدرجة جودة 39 وأنه تم إعداد خطة التنمية لوضع البئر على الإنتاج ليصل متوسط إنتاجه خلال العام 2017 /2018 إلى حوالي 1500 برميل يومياً من الزيت الخام.

من جانبه، قال الدكتور شريف سوسة رئيس الشركة أن الكميات المخطط تكريرها بمعمل تكرير أسيوط تصل إلى 4 ملايين طن من الزيت الخام وأن إجمالي المنتجات البترولية ستصل إلى 9ر3 مليون طن لتغطية جانب من احتياجات محافظات الصعيد، مشيراً إلى أن عدد محطات تموين شركة النيل لتسويق البترول يبلغ حالياً 58 محطة و23 محطة تحت الإنشاء، وأضاف أنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 196 ألف وحدة سكنية في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وأضاف أن نتائج المشروع المشترك لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بنطاق أعمال شركة جنوب كانت ممتازة حيث أشارت النتائج تقدم 5 شركات عالمية كبرى بتكلفة 758 مليون دولار وذلك لتحديث البيانات وإضافة بيانات جديدة مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار في هذه المناطق.

ولفت رئيس الشركة أن الإنتاج المخطط لعام 2017 /2018 من مناطق امتياز جنوب سيصل إلى 2450 برميلا يومياً، وإنتاج حوالي 23 ألف برميل يومياً من الشركات التي تشرف عليها شركة جنوب، وأضاف أن إجمالي الاستثمارات المخطط تنفيذها في مجال البحث والاستكشاف والتنمية في مناطق جنوب خلال عام 2017 /2018 ستصل إلى حوالي 53 مليون دولار.