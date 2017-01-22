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اعتقال 23 عراقياً في حي العربي شمالي الموصل
الشرطة العراقية

اعتقال 23 عراقياً في حي العربي شمالي الموصل

الأحد، 22 يناير 2017 01:07 م
وكالات

أعلن مصدر عراقي في جهاز مكافحة الإرهاب الأحد، اعتقال 23 من المشتبه به في منطقة العربي شمالي الموصل.

وقال العقيد دريد سعيد من جهاز مكافحة الارهاب: إن” قوات عراقية اعتقلت 23 مشتبهاً به اثناء حملة مداهمة، وتفتيش في الحي العربي شمالي الموصل”.

وأضاف أن”30 من عناصر داعش، بينهم قادة، هربوا من الرشيدية آخر معقل لداعش شمال الموصل عبر نهر دجلة إلى الساحل الايمن غرب الموصل مصطحبين معهم عشرات العوائل من سكان الموصل كرهائن”.

وأشار إلى أن طائرات التحالف الدولي قصفت معقلاً للتنظيم ومخزناً للأسلحة والاعتدة في منطقة موصل الجديدة جنوبي الموصل.

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