ليبرمان: حل النزاع مع الفلسطينيين لن يتم إلا بتسوية إقليمية شاملة

استبعد وزير الحرب الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان التوصل إلى تسوية ثنائية بين إسرائيل وفلسطين، معتبرا أن تسوية النزاع بين الطرفين لن تتم إلا في إطار تسوية إقليمية شاملة.

وذكر راديو ( صوت إسرائيل) اليوم الأحد أن تصريحات ليبرمان جاءت خلال اجتماعه مع الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بتريوس الذي يزور إسرائيل حاليا.

كما ناقش ليبرمان وبتريوس ملفات أمنية ومستقبل المنطقة والتحديات الأمنية المشتركة التي تواجه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام فلسطين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد 9 أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.