"واشنطن بوست": روسيا تقلص توقعاتها بشأن فترة رئاسة ترامبالأحد، 22 يناير 2017 01:02 م
ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الصادرة، اليوم الأحد، أنه بينما احتفل نشطاء سياسيون وشركات روسية بتنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة بإقامة الحفلات
ولصق صور ترامب على مكعبات السكر والعملات التذكارية، خرجت المؤسسات الرسمية في موسكو على الشعب من أجل تقليص التوقعات الإيجابية بفترة رئاسة ترامب، قائلة “إن دونالد ترامب لا يمثلنا”.
وأشارت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني إلى أن ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كرر هذه الجملة خلال إحدى الحوارات التلفزيونية يوم أمس السبت، حيث أكد أن الكريملين سوف يتبع نهج “الانتظار والترقب” مع الرئيس الجديد في القضايا المحورية التي تهم الجانبين مثل الأزمات في أوكرانيا وسوريا والعلاقات الثنائية.
وأضافت أن بيسكوف رفض أيضا في تصريحات سابقة مقترحا قدمه ترامب في إحدى حواراته مع الصحف الأوروبية بخصوص خفض الأسلحة النووية بشكل جوهري في العالم، وقال “إن هذا الأمر لا يجب أن يكون مرتبطا بمسألة العقوبات الأمريكية ضد روسيا والتي فُرضت بسبب الأزمة الأوكرانية”.. مضيفا “أن تكوين الترسانة النووية في الولايات المتحدة وفي روسيا ينطوي على اختلافات عديدة، لذلك فإن أي تخفيضات مماثلة غير مقبولة وغير مناسبة لنا على الإطلاق”.
وعلى الرغم من رفض مقترح ترامب بخصوص الأسلحة النووية، أعرب الكريملين عن سعادته بتولى ترامب رئاسة الولايات المتحدة وانتهاء ولاية إدارة الرئيس باراك أوباما حيث نشر رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال فيها “إن إدارة الرئيس أوباما دمرت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا؛ والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عقود”.
إلى جانب ذلك، أشارت (واشنطن بوست) إلى أن بيسكوف عبر عن تفاؤله بمشاركة الولايات المتحدة في محادثات الآستانة حول سوريا، قبل أن تعلن الخارجية الأمريكية عن قرارها بعدم إرسال أي وفود في المحادثات.
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